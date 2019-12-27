خاص | بطلا كليب راسمك فـ خيالي لـ حماقي يكشفان حقيقة ارتباطهما

عبّر كل من عمّار، ورؤى، بطلا كليب "راسمك فـ خيالي" لـ محمد حماقي، عن سعادتهما الشديدة بنجاح كليب الاغنية، الذي تم طرحه منذ أيام قليلة، وقد تجاوز الـ 5 ملايين مشاهدة، من إخراج مصطفى عامر.



إلتقى موقع "صدى البلد" بطليّ الكليب في لقاء خاص، وكشفا حقيقة إرتباطهما بعد إثارتهما الجدل، حيث بدأ الأمر بظهور الثنائي في حفلة لـلفنان محمد حماقي، وقام "عمّار" بتقديم خاتم الخطوبة لـ "رؤى" أمام الجمهور على الاستيدج مما جعلهما حديث السوشيال ميديا، من ثم تفاجأ الجمهور بظهورهما في كليب أغنية "راسمك في خيالي".



وأكد كل من عمّار ورؤى، إن كل هذا حدث بالاتفاق مع المخرج مصطفى عامر، دون علم حماقي أو الجمهور، وأن العلاقة التي تجمعهما علاقة صداقة ليس أكثر، وأن ما حدث خلال الحفلة ما هو إلا جزء من الكليب.



بينما كشفا كواليس مشاركتهما في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وكيف تم وقوع الاختيار عليهما، وكيف كان رد فعل محمد حماقي، عند معرفته حقيقة الأمر.