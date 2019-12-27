هاشتاج عمر خيرت في العلا يتصدر تويتر بعد تألقه فى حفل شتاء طنطورة بالسعودية

تصدر هاشتاج ‎#عمر_خيرت_في_العلا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد حفله بمهرجان "شتاء طنطورة" اليوم الجمعة، في مدينة "العلا" السياحية بالمملكة العربية السعودية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#عمر_خيرت_في_العلا نفتخر انك مصري 🌹💎💎 .



‏عمر خيرت في حتة تانية خالص ‎#مصر_بتتكلم ‎#عمر_خيرت_في_العلا.



‏‎#عمر_خيرت يعزف أيقونته "قضية عم أحمد" كما لم يعزفها من قبل ‎#عمر_خيرت_في_العلا ‎.

‏سفير مشرف للفن المصري ‎#عمر_خيرت_في_العلا.



‏مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي

تحفة من تحف "علي الحجار" من إبداع الموسيقار ‎#عمر_خيرت ‎#عمر_خيرت_في_العلا.



‏سفير مشرف للفن المصري‎#عمر_خيرت_في_العلا.



‏‎#عمر_خيرت_في_العلا الله على الاجواء والحفله وكل حاجه.. اللي حضروها انتو محظوظين جدا جدا 🔥💜.



‏احنا حافظين مزيكا عمر خيرت زي النشيد الوطني بتاعنا وأكتر والله ❤️❤️ ‎#عمر_خيرت_في_العلا.



وقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أشهر مقطوعاته، وهي؛ منها "خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، زى الهوا، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، عارفة، مكان فى القلب، أنت المصري، امتى الزمان يسمح يا جميل، فيها حاجة حلوة، مافيا، جيران الهنا، هى دى الحياة، 100 سنة سينما، النوم فى العسل، البخيل وأنا، إعدام ميت".



كان مسرح "شتاء طنطورة" استقبل أمس الخميس، أول حفل للمطربة المغربية، عزيزة جلال، بعد تراجعها عن قرار اعتزال الغناء الذي اتخذته قبل ٣٤ عاما تقريبا.

