أخبار البرلمان | الوزراء الجدد في ضيافة المجلس | تفاصيل مثيرة حول ترنح اقتصاد أردوغان

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الجمعة 28 ديسمبر:
الوزراء الجدد في ضيافة البرلمان يناير 2020
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة السابقة على ضرورة تواجد الوزراء الجدد مع بداية يناير 2020، لعرض رؤيتهم وبرامجهم فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة، ومناقشة مشاريع القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان.
السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم
قال ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدخلاته في شئون الدول العربية مثل ليبيا وسوريا لأجل إنشاء اتحاد فيدرالي لإعطاء شرعية وصلاحية للاستفادة من خيرات الدول المطلة على البحر المتوسط.
عضو دفاع البرلمان: أردوغان يسعى لتفكيك الدول العربية للاستيلاء على ممتلكاتها
قال يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أردوغان يحاول أن يقوم بتفكيك الدول العربية بعضها عن بعض حتى يقوم بالاستيلاء على ممتلكاتها واحدة تلو الأخرى، وذلك يترجم على أرض الواقع بعد محاولاته في سوريا والآن في ليبيا وتونس.
دفاع البرلمان: أردوغان يعيد سيناريو تخريب سوريا فى ليبيا مرة أخرى عن طريق تونس
أكد أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أردوغان يسعى لتكرار سيناريو تخريب آخر في ليبيا كما فعل في سوريا، مشيرا إلى أن مخطط تركيا يستهدف تدمير الاقتصاد اليبي .
البطران تشيد بتوجيهات الرئيس بإعادة تأهيل قصور الثقافة لتحصين الشباب
أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة.
برلماني: لجنة فض نزاعات الاستثمار بديلة للمحاكم ولحفظ حق المستثمرين
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن لجنة فض نزاعات الاستثمار، الصادر قرار بتشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كان قد نص عليها قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره المجلس، مشيرًا إلى أنه رغم تأخر قرار تشكيل اللجنة، إلا أنه مهم وضروري في الوقت الحالي.
عضو اقتصادية البرلمان يوضح أهمية لجنة فض منازعات الاستثمار
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن لجنة فض منازعات الاستثمار، سوف تسهل حل مشاكل المستثمرين، سواء المتعلقة بالمنازعات الضريبية أو غيرها، مشيرًا إلى أنها تقوم بجزء كبير من الدور الذي تقوم به المحاكم الاقتصادية في بعض الدول.
تعديل وزاري والموافقة على 3 قوانين وأزمة الإدارة المحلية.. البرلمان على صفيح ساخن
شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا تضمن الموافقة على التعديل الوزاري، والموافقة على ثلاثة قوانين واتفاقيتين للتعليم ، والغاز الطبيعى، ومناقشة قانون الإدارة المحلية، وتأجيل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين، واستقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات ومجموعة من أصحاب الهمم لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
مشروع قانون أمام البرلمان بشأن احتياجات الإعاقة السمعية
قالت النائبة هبة هجرس ، عن ذوى الإعاقة أنها ستتقدم قريبا بمشروع قانون بشأن الإعاقات السمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وما يطلبونه من احتياجات لازمة لهم لتيسير أمور حياتهم.
الوزراء الجدد في ضيافة البرلمان يناير 2020
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة السابقة على ضرورة تواجد الوزراء الجدد مع بداية يناير 2020، لعرض رؤيتهم وبرامجهم فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة، ومناقشة مشاريع القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان.
السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم
قال ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدخلاته في شئون الدول العربية مثل ليبيا وسوريا لأجل إنشاء اتحاد فيدرالي لإعطاء شرعية وصلاحية للاستفادة من خيرات الدول المطلة على البحر المتوسط.
عضو دفاع البرلمان: أردوغان يسعى لتفكيك الدول العربية للاستيلاء على ممتلكاتها
قال يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أردوغان يحاول أن يقوم بتفكيك الدول العربية بعضها عن بعض حتى يقوم بالاستيلاء على ممتلكاتها واحدة تلو الأخرى، وذلك يترجم على أرض الواقع بعد محاولاته في سوريا والآن في ليبيا وتونس.
دفاع البرلمان: أردوغان يعيد سيناريو تخريب سوريا فى ليبيا مرة أخرى عن طريق تونس
أكد أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أردوغان يسعى لتكرار سيناريو تخريب آخر في ليبيا كما فعل في سوريا، مشيرا إلى أن مخطط تركيا يستهدف تدمير الاقتصاد اليبي .
البطران تشيد بتوجيهات الرئيس بإعادة تأهيل قصور الثقافة لتحصين الشباب
أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة.
برلماني: لجنة فض نزاعات الاستثمار بديلة للمحاكم ولحفظ حق المستثمرين
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن لجنة فض نزاعات الاستثمار، الصادر قرار بتشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كان قد نص عليها قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره المجلس، مشيرًا إلى أنه رغم تأخر قرار تشكيل اللجنة، إلا أنه مهم وضروري في الوقت الحالي.
عضو اقتصادية البرلمان يوضح أهمية لجنة فض منازعات الاستثمار
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن لجنة فض منازعات الاستثمار، سوف تسهل حل مشاكل المستثمرين، سواء المتعلقة بالمنازعات الضريبية أو غيرها، مشيرًا إلى أنها تقوم بجزء كبير من الدور الذي تقوم به المحاكم الاقتصادية في بعض الدول.
تعديل وزاري والموافقة على 3 قوانين وأزمة الإدارة المحلية.. البرلمان على صفيح ساخن
شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا تضمن الموافقة على التعديل الوزاري، والموافقة على ثلاثة قوانين واتفاقيتين للتعليم ، والغاز الطبيعى، ومناقشة قانون الإدارة المحلية، وتأجيل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين، واستقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات ومجموعة من أصحاب الهمم لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
مشروع قانون أمام البرلمان بشأن احتياجات الإعاقة السمعية
قالت النائبة هبة هجرس ، عن ذوى الإعاقة أنها ستتقدم قريبا بمشروع قانون بشأن الإعاقات السمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وما يطلبونه من احتياجات لازمة لهم لتيسير أمور حياتهم.