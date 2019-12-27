AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا | التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في مباراة الغد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام بلاتينيوم في التاسعة من مساء غد السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ودخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من المطار إستعدادًا لتلك المباراة.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى «أفشة» وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو ووليد أزارو وجونيور أجايي.

واستقر الجهاز الفني علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة حيث يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجاي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. الحكم والموعد و أعداد الجماهير

تعرف على التشكيل الأقرب للأهلي لمواجهة حرس الحدود بالدوري

فريق الأهلي يصل معسكر برج العرب استعدادًا لـ الإسماعيلي

أمام الإتحاد السكندري..الأهلي يدرس الدفع بـ محمود متولي في مركز الوسط المدافع

موعد مباراة الأهلي و الإسماعيلي والقنوات الناقلة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري: مكالمة السيسي لـ بوتين أشعرته بخطورة الوضع في ليبيا

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

مجدي عبد الغني: حالة وحيدة لتغريم حمدي النقاز وإيقافه

رانيا عاطف: فؤاد المهندس ضرب محمد أبو الحسن لخروجه على النص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر