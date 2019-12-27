دوري أبطال أفريقيا | التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في مباراة الغد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام بلاتينيوم في التاسعة من مساء غد السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



ودخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من المطار إستعدادًا لتلك المباراة.



وضمت القائمة 21 لاعبًا هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى «أفشة» وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو ووليد أزارو وجونيور أجايي.



واستقر الجهاز الفني علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة حيث يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجاي.