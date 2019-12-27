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رياضة

مصطفى أبو الدهب: رحلت عن الأهلي بسبب إلغاء مسابقة فريق الـ21 .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:46 م
مصطفى أبو الدهب
مصطفى أبو الدهب
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حسن العمدة

أكد مصطفى أبو الدهب، لاعب المصري السابق، أن أزمة إلغاء مسابقة الدوري تحت 21 عاما أدت لرحيله عن الأهلي.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان هناك أزمة بجيل الأهلي بعد الغاء مسابقة فريق 21 عام".

وأضاف: "الجيل ضم علاء ميهوب وضياء السيد وأسماء عديدة مميزة، لم يعرف الجوهري مستويات اللاعبين وكان يريد اسمين فقط من 8 لاعبين".

وتابع؛ "تم اختيار اللاعبين على أن يرحل باقي اللاعبين وسيكون لهم مكافآت، وسيتم قيدهم بالموسم الجديد، لذا رحلت للمصري بعد ذلك".
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