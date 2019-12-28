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ثقافة

خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة تفاصيل متحف الغردقة،والذي يتم بالشراكة مع القطاع الخاص لأول مرّة في المتاحف، وهي خطوة جريئة لأن هذا المفهوم لم يكن متعارفا عليه في المجتمع المصري.

إلهام عملت في السابق رئيس قطاع المتاحف،وقضت أكثر من 15 عاما في العمل المتحفي،قالت في حوار خاص لموقع صدي البلد:بالنسبة لرجال الأعمال تجربة جديدة وجريئة منهم أن يقبل أحدهم على شراكة لإنشاء متحف،والمكان سيكون لنا بما يمكن أن نعتبره حق انتفاع ولنا كامل السيطرة عليه ،وكل الإدارة وأمن المبني سيكون تابعا لآثار.

وتابعت: أما رجل الأعمال يتولي فقط مسئولية شركة النظافة والصيانة،وهذا سيكون أسرع وهو يتكفل بها، وسيحصل رجل الأعمال علي 50٪ من دخل تذاكر وزيارات المتحف،والتجربة تحسب لرجل الأعمال لأنه لم ير تجربة مماثلة من قبل وهل نجحت أم لا؟ ،ورغم ذلك خاض التجربة وأقدم عليها.

وكشفت أن متحف الغردقة يأتي بمفهوم المتاحف الخاصة كما في الخارج،لكن بما يتوافق مع القوانين المصرية المنظمة لذلك،والمبني كان في الأساس مول لكننا أخذنا المبني واعدنا تأهيله بالاتفاق مع استشاري معماري لصاحب المكان.

وعقدنا جلسات عمل ومعنا سامح المصري مصمم العرض المتحفي، وبحثنا كيفية نجعل المكان يكون متحف طبقا لمفهوم المتاحف من الخارج،وتم تخطيط المكان وإعادة تأهيله كمتحف طبقا لتسلسل وضعناه بما يلائم طبيعة المكان في مدينة سياحية مهمة مثل الغردقة

وقالت:خصصنا أيضًا مساحة لتكون بارك"جراج"للسيارات وهذا مهم جدا،والمكان المخصص لاستقبال الزوار للحصول علي التذاكر واسع جدا،وهناك مكان لترك الامانات ومكتب للمعلومات،وبجوار مكان التذاكر توجد ماكينات تغيير العملة، خاصة أن ٩٠٪ من الزوار سيكونون سائحون اجانب

وتابعت:هناك أيضًا منطقة لاند سكيب فيها مسرح وكافيه وبعدها منطقة مطاعم،وهناك ساحة ضخمة جدًا للجيفت شوب"الهدايا"، ومالك المكان مصر علي أن تكون المحلات للماركات العالمية، لتكون الخدمة مقدمة علي اعلي جودة وتظل سمعة المتحف عالية،وإدارة الخدمات ستكون علي اعلي مستوي

وكشفت أنهم أيضًا راعوا في إنشاء المتحف ذوي القدرات الخاصة،ووفرنا ما يسهل لهم الزيارة،وتأمين المتحف علي أعلي مستوي،والحماية المدنية درست المكان كله جيدًا خاصةً مناطق الأثار والخدمات،وبناءا علي ذلك تم توفير أعلي مستوي من التأمين بكل أنواعه وبجودة عالية جدًا

واضافت:التفكير منذ البداية أننا وفرنا كل ما يجعل من يزور المتحف يقضي فيه يومه كله بحيث تتوفر كل الجوانب الترفيهية والثقافية والخدمات وهناك مسرح أيضا في المتحف.
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
خدمات وجيفت شوب ومسرح.. تفاصيل إنشاء متحف الغردقة.. صور
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