6 مليارات جنيه إجمالي تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 46.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55 % خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.4 % والعرب على 9.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 201.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.