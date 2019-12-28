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اقتصاد

6 مليارات جنيه إجمالي تداول البورصة الأسبوع الماضي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 46.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.4 % والعرب على 9.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 201.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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