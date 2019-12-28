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اقتصاد

قطاع موارد أساسية الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:12 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تصدر قطاع موارد أساسية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 10.6 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 816 مليون جنيه.

وتلاه قطاع بنوك بتداول 6.2 مليون ورقة مالية بقيمة 414.84 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 86.3 مليون ورقة مالية بقيمة 279.7 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الخدمات المالية بتداول 90.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 66 مليون جنيه، رعاية صحية بتداول 35.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 253.6 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 36.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 154 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 16.5 مليون ورقة مالية بقيمة 114.4 مليون جنيه.
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