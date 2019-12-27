AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد | خليجي يغني لـ نتنياهو: بيبي بيبي يا حبيبي | بماذا رد رئيس وزراء اسرائيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:48 م
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
سعيد العربي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مصورا مع الناشط السعودي، محمد سعود، وفقا لمقطع فيديو نشره الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.




وفي الاتصال سلم نتنياهو على محمد قائلا "السلام عليكم محمد" قبل أن يرحب محمد بنتنياهو قائلا "نحبك كثيرا" ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليرد نتنياهو ممازحا محمد "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

وأضاف نتنياهو: "الكثير في المجتمع العربي يصوت لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا.."

وعلق محمد سعود على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر: "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، ياللحماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

ويذكر ان نتنياهو فاز في سباق انتخابات قيادة حزب الليكود على منافسه جدعون ساعر، الخميس، بنسبة 72.5% مقابل 27.5% وفقا للأرقام الرسمية التي نشرها الحزب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل اليوم.. تعيين وزير للدفاع بدون خلفية عسكرية والجيش ينتفض ضده.. نتنياهو يتجه لـ انتخابات ثالثة وجانتس يهاجمه.. وتحالف الليكود مع حزب اليمين الجديد يخدم مصالح بيبي بهذه الطريقة

ساعات على انتهاء تفويض جانتس.. نتنياهو يجهز مفاجأة لـ ليبرمان.. فشل الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيل.. وهجوم على بيبي بسبب جر تل ابيب لانتخابات ثالثة

محاكمة نتنياهو.. رئيس حكومة إسرائيل لن يطلب حصانة ضد قضايا فساده

جدعون ساعر ينافس نتنياهو : أسعى للفوز برئاسة حزب الليكود

أخبار إسرائيل.. الكنيست يبدأ حل نفسه تمهيدا للانتخابات الثالثة.. اكتشاف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني إسرائيلي.. ليبرمان جانتس وبيرتس يهاجمان نتنياهو.. وحزب الليكود يقرر إجراء انتخابات داخلية

موظفو الصناعات الجوية الإسرائيلية سينتخبون ساعر لرئاسة الليكود

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: مكالمة السيسي لـ بوتين أشعرته بخطورة الوضع في ليبيا

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

بسبب الأمطار | مصرع طالب إعدادي صعقا بالكهرباء بالمنوفية

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو

ظهور نادر.. حسام حسن ينشر صورة مع بناته لأول مرة| شاهد

هيئة الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس في البلاد لمدة 72 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد