1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6 % من إجمالى تعاملات البورصة على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.4 % والعرب على 9.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 201.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



استحوذت الأسهم على 46.45 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55 % خلال الأسبوع.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,701.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1,057.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.