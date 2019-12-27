عميد معهد القلب السابق يقدم إفطارا صحيا يحمي من الموت المفاجئ

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق "إفطارا صحيا" يحمي من الموت المفاجئ والسكتات الدماغية ونزيف المخ والجلطات التى تعرض الكثير من الأشخاص للموت فى الفترة الأخيرة.



وأوضح "عميد معهد القلب السابق " من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، مكونات هذا الإفطار ...



وقال " شعبان " إن الإفطار بالشوفان، والحبوب الكاملة كورن فليكس، أحسن من البيض والتوست، في الوقاية من جلطات ونزيف المخ والسكتات الدماغية .



واستشهد بدراسة دنماركية حديثة، أظهرت أن تناول الشوفان على الفطور بدلًا من البيض والخبز الأبيض، قد يحد من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية .



وأشار فريق الدراسة، في دورية (ستروك)، إلى أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل، بين تناول الإفطار يوميًا، خاصة الشوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكنها حتي الآن لم تقدم صورة واضحة لهذا الدليل.



وشملت الدراسة نحو 55 ألف بالغ في الدنمارك، أعمارهم 56 عاما في المتوسط، ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية.



وفى نهاية الدراسة، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض؛ تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار، وكذلك إلى أن تناول الشوفان بدلا من الزبادي؛ أفضل، ويحمي من السكتات الدماغية.