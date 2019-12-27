AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عميد معهد القلب السابق يقدم إفطارا صحيا يحمي من الموت المفاجئ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:56 م
عميد معهد القلب السابق
عميد معهد القلب السابق ..يقدم فطار يحمي من الموت المفاجئ
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق "إفطارا صحيا" يحمي من الموت المفاجئ والسكتات الدماغية ونزيف المخ والجلطات التى تعرض الكثير من الأشخاص للموت فى الفترة الأخيرة.

وأوضح "عميد معهد القلب السابق " من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، مكونات هذا الإفطار ...

وقال " شعبان " إن الإفطار بالشوفان، والحبوب الكاملة كورن فليكس، أحسن من البيض والتوست، في الوقاية من جلطات ونزيف المخ والسكتات الدماغية .

واستشهد بدراسة دنماركية حديثة، أظهرت أن تناول الشوفان على الفطور بدلًا من البيض والخبز الأبيض، قد يحد من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية .

وأشار فريق الدراسة، في دورية (ستروك)، إلى أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل، بين تناول الإفطار يوميًا، خاصة الشوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكنها حتي الآن لم تقدم صورة واضحة لهذا الدليل.

وشملت الدراسة نحو 55 ألف بالغ في الدنمارك، أعمارهم 56 عاما في المتوسط، ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية.

وفى نهاية الدراسة، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض؛ تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار، وكذلك إلى أن تناول الشوفان بدلا من الزبادي؛ أفضل، ويحمي من السكتات الدماغية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح | تعرف على موعد الشبكة

بعد تعيين بيراميدز أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا | تعرف على الجهاز المعاون

صاحب مطعم يقتل ويخطف 8 كلاب لطبخها لزبائنه| شاهد ماذا حدث

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل

هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية| علي جمعة يوضح |فيديو

شجار في حفل زفاف بسبب بوكيه ورد | والعروس مصدومة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد