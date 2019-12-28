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اقتصاد

الاقتصاد التركي يتكبد الخسائر| خبراء: أردوغان يستنزف موارد تركيا في تحقيق طموحه السياسي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
الاقتصاد التركي يتكبد
الاقتصاد التركي يتكبد الخسائر
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محمد صبيح
كشف عدد من خبراء الاقتصاد الدوليين، أن الشعب التركي بات يعاني أزمة اقتصادية طاحنة بسبب سياسات أردوغان الخارجية الغاشمة وإقحام أنقرة في صراعات دولية غير مبررة في الوقت الذي يتجاهل فيه أردوغان ما يعانيه الشعب التركي من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.

الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أكد أن الاقتصاد التركي ينزف بسبب سياسات أردوغان العسكرية ودعمه للجماعات الإرهابية التي تستنزف موارد الشعب التركي من أجل تحقيق طموحات أردوغان.. لافتا إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد التركي من 7.4% خلال 2017 لـ 2.6% خلال 2018.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة في تركيا 10 أضعاف ما كانت عليه قبل أردوغان.. لافتا إلى رصد البنك الدولي لانخفاض معدلات نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري ليصبح بالسالب مسجلا -1.5%.

الخبير الاقتصادي التركي الخبير الاقتصادي البروفيسور دارون عجم أوغلو، كشف كذب حكومة أردوغان عن مؤشرات الاقتصاد التركي قائلا في تصريحات صحفية له: الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا لم تنته كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية.

البروفيسور دارون عجم أوغلو، تحدث عن بعض ملامح الفساد في إدارة أردوغان لـ تركيا.. لافتا إلى استحواذ رجال الأعمال المقربون من النظام في تركيا، بالفرصة الأكبر في الحصول على المناقصات الحكومية، متوقعا استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا وربما تفاقمها خلال العامين المقبلين إذا لم يتراجع أردوغان عن سياساته الحالية.

الخبير الاقتصادي التركي أوجور تشيفالاك، وصف حكومة أردوغان بـ غير المسئولة بسبب هروبهم المستمر من الاعتراف بما يعانيه الاقتصاد التركي من أزمة حقيقية.. منوها أن حكومة أردوغان تشغل تشغل الرأى العام بالحديث عن الأزمات السياسية والمؤامرات الوهمية التي تحاك ضد تركيا.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن القوة الشرائية للمواطن باتت فى تراجع مستمر قائلًا: هيئة الإحصاء التركية كشفت بعض الأرقام، والتصنيف الائتمانى لتركيا أصبح مستقرًا، وانخفضت تكلفة البناء بنسبة 0.59. % فى سبتمبر لكن التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع".

معهد الإحصاء التركي، كشف في تقرير له عن ارتفاع فى نسبة البطالة في ظل استمرار تراجع الليرة التركية، التى فقدت أكثر من 30 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأشار معهد الإحصاء التركى إلى أن معدل البطالة فى البلاد قد ارتفع إلى 13% فى الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين، فى مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية، التى تشهدها البلاد تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
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