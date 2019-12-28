ليفربول يغرد وحيدا.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي

انتهت الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الانجليزي امس الجمعة، بانتهاء مواجهة مانشستر سيتي ومنافسه ولفرهامبتون التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.



وفاز فريق ولفرهامبتون في مباراة درامية حيث حول تأخره من هدفين مقابل هدف الي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وعقب هذه النتيجة، واصل فريق ليفربول الانجليزي تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 52 نقطة، بالفوز في 17 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة، بالاضافة الي انه ما زال يتبقى له مباراة مؤجلة مع فريق وست هام يونايتد.



بينما يأتي في المركز الثاني فريق ليستر سيتي الانجليزي برصيد 39 نقطة، من الفوز في 12 مواجهة والتعادل في ثلاث مواجهات والهزيمة في 4 مباريات، وفي المركز الثالث يأتي فريق مانشستر سيتي برصيد 38 من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في 5 مواجهات.