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فن

وزارة الثقافة السعودية تطلق مسابقة لدعم الأفلام السينمائية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
أطلقت وزارة الثقافة السعودية مسابقة ضوء لدعم الأفلام هادفة إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين ودعم المواهب السعودية في المجال السينمائي؛ باعتباره محركًا ثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا، إلى جانب عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية.

ويتم تقديم الدعم المادي واللوجستي لصناع الأفلام السعودية المحترفين والطلاب المتخصصين في هذا المجال.

ويأتي إطلاق وزارة الثقافة للمسابقة من منطلق اهتمام وزارة الثقافة بتشجيع ودعم صناع الأفلام في المملكة من خلال مساعدتهم على تطوير نصوصهم أو إكمال إنتاج أفلامهم القصيرة أو الطويلة، بكامل أنواعها؛ سواء كانت روائية أو وثائقية أو رسوم متحركة.

وتهدف المسابقة إلى منحهم فرصة تقديم أعمالهم وعرضها ذلك كما ورد في موقع المسابقة.
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