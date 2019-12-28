أبو الدهب: هدفي تسبب في خسارة الزمالك للدوري.. وارتضينا بالتعادل مع الاتحاد لاحتياجهم إلى نقاط.. فيديو

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري السابق، أن جماهير الفريق اختارته كأفضل مدافع في تاريخ النادي.





وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم افتعل أي أزمة مع المصري وحرصت على التواجد باستمرار، كما حققت تاريخا جيدا طوال 11 موسما".





وأكمل: "أغلى هدف لي كان أمام الزمالك وتسببت في خسارتهم للدوري، وكان ذلك بعدما ظهرت شائعات أن لاعبي المصري سيتركون المباراة لتواجد محمود شقيقي مع الزمالك حيث كان شقيق أحد ناشئ الفريق الأبيض وتم تصعيده للفريق الأول".



