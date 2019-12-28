AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دنيا سمير غانم تستحضر شخصية لهفة وهدية خلال استلام جائزة أفضل ممثلة.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:08 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
Advertisements
عمرو ممدوح

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم، فقرة طريفة على الهواء، من خلال تجسيد شخصية لهفة، وبيلا، ولولي وهدية، خلال استلام جائزة أفضل ممثلة كوميدية في عام 2019.

وأعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء عام 2019، مقدمة الشكر للجمهور الذي صوت لها، والذي يشجعها دائما على تقديم أدوار مميزة.

وأضافت دنيا سمير غانم، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها كانت متخوفة من رد فعل الجمهور على مسلسلها الكوميدي الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى سعادتها بنجاح المسلسل ونيل إعجاب الجمهور.

وأوضحت الفنانة دنيا سمير غانم، أن المسلسل كان يتم عرض حلقاته الأولى، وكان يتم تصوير باقي الحلقات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها سعيدة أيضا بالغناء بلهجة خليجية لأول مرة، قائلة: "انا لهفة وشاملة أوي وماقدرش استغنى عن الغنا أو التمثيل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيماءات جريئة.. دنيا وإيمى سمير غانم يغنيان يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.. فيديو

شاهد.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست

كنت خايفة من الفيل الأزرق| هند صبري تعلق على جائزة أفضل ممثلة في 2019

من غيرك مقدرش أشتغل | هند صبري توجه رسالة إلى زوجها على الهواء

سيد رجب يعلق على منحه جائزة أفضل ممثل استثنائي في 2019.. فيديو

أنا شاملة أوي | تعليق دنيا سمير غانم على نجاحها في الغناء والتمثيل

ترشيحاتنا

في اللحظات الأخيرة | حكم مباراة الترجي وفيتا كلوب يثير الجدل .. تفاصيل

الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار دولتنا

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

بـ فستان أبيض قصير | الراقصة جوهرة تخطف قلوب متابعيها .. شاهد

احذروا أعراض الاكتئاب.. تظهر في سن أصغر من 7 سنوات

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد