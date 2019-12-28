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رياضة

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
مارتن يول وشريف إكرامي
مارتن يول وشريف إكرامي
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حسن العمدة
قال طارق سليمان مدرب الاهلي السابق ، ان شريف إكرامي كان الحارس الـ4 لدى الفريق بفرمان من مارتن يول مدرب القلعه الحمراء السابق ، ورتبهم من وجهه نظره ، محمد الشناوي أولا ، ثم احمد عادل أحتياطيا ، ثم مسعد عوض الثالث ، واخيرا إكرامي الرابع .

وأضاف سليمان على قناة تايم سبورت ، انه كان هناك خلافات غير واضحة من جانب مارتن يول مع شريف إكرامي و الأخير كان يمر بأزمات نفسية ، مشددا ، ان وقتها كان دوري أن أسانده وادعمه وبالفعل دخلت فى مناوشات بإستمرار مع مارتن يول وطلبت إكرامي و قتها بالصمت و التركيز فى التدريبات.

وتابع ، عقب رحيل مارتن يول وتولي حسام البدري مهمة المدير الفني والذي بدأ بشريف إكرامي و أكد أنه الحارس الأول فى حسابات البدري وتألق إكرامي و حصل على لقب أفضل حارس وقتها فى الموسم.

وِاشار سليمان ، إلي ان مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي و تألقه مؤكدًا أنه حارس مميز ويمتلك إمكانيات جيدة ، ومستواه أرتفع عن تواجده فى بتروجت لأن اللعب للأهلي يختلف عن أي فريق آخر

واختتم ، ان الشناوي حارس موهوب و يمتلك شخصية مميزة ويتطور من فترة لأخرى ،ليصبح الحارس الأول للأهلي و المنتخب و يتألق مع معهم فى كأس العالم بروسيا ليصبح بعدها الحارس الأول فى مصر حاليا.
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