شيري عادل: شعرت بالخوف فى أحتفالية قادرون باختلاف أمام السيسي.. فيديو

قالت الفنانة شيرى عادل، إنها شعرت بالسعادة بسبب مشاركتها فى أحتفالية قادرون باختلاف لذوى القدرات الخاصة.



وأضافت شيرى عادل، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن وزارة الشباب والرياضة كانت مهتمة جدا بتلك الاحتفالية.



وتابعت شيرى عادل، أنه كان هناك تدريبات قبل العرض بفترة ليست قصيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



وأوضحت شيري عادل، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى كان مهتم جدا بالتدريبات الخاصة بالعرض وكان يباشرها بنفسه باستمرار.



وأشارت شيري عادل إلى أنها شعرت بالخوف الشديد عندما كانت على المسرح وتشارك الأطفال فى العرض أمام الرئيس السيسي.