AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شيري عادل: شعرت بالخوف فى أحتفالية قادرون باختلاف أمام السيسي.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
شيري عادل
شيري عادل
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الفنانة شيرى عادل، إنها شعرت بالسعادة بسبب مشاركتها فى أحتفالية قادرون باختلاف لذوى القدرات الخاصة.

وأضافت شيرى عادل، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن وزارة الشباب والرياضة كانت مهتمة جدا بتلك الاحتفالية.

وتابعت شيرى عادل، أنه كان هناك تدريبات قبل العرض بفترة ليست قصيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت شيري عادل، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى كان مهتم جدا بالتدريبات الخاصة بالعرض وكان يباشرها بنفسه باستمرار.

وأشارت شيري عادل إلى أنها شعرت بالخوف الشديد عندما كانت على المسرح وتشارك الأطفال فى العرض أمام الرئيس السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة.. فيديو

الرئيس السيسي يلبي طلب طفلة من ذوي القدرات الخاصة.. فيديو

بلغة الإشارة.. الرئيس السيسي يحيي متحدي الإعاقة في احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الرئيس السيسي يشهد عرضا استعراضيا لذوي الهمم.. فيديو

أشرف صبحي: وزارة الشباب نفذت العديد من الأنشطة والبرامج لذوي القدرات والهمم الخاصة.. فيديو

السيسي: شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة .. صور

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن هروب حكومة الوفاق وقيادات المليشيات

محمود أبو الدهب: وقعت على ورقة القيد بنادي الزمالك دون علمي

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

دوري أبطال أفريقيا | التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلاتينيوم في مباراة الغد

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

نشرة الفن | خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح.. اعتزال لقاء سويدان.. مشاهد فاضحة لـ نجمة شهيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد