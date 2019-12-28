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شيري عادل تزين شجرة الكريسماس| شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
شيري عادل
شيري عادل
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محمد حليم قنديل
قامت الفنانة شيرى عادل، بتزين شجرة الكريسماس بستوديو برنامج "مساء دي إم سي" أستعداد لدخول العام الجديد.

وتحتفل أثناء لقائها في برنامج "مساء دي إم سي" بالعام الجديد وتزين شجرة الكريسماس على الهواء، غدا الساعة ١٠ مساءً على "دي إم سي" الفضائية.

الفنانة شيري عادل ، تفتح قلبها للإعلامي رامي رضوان ، وتتحدث عن مشاركتها الأخيرة في احتفالية "قادرون باختلاف"، من خلال تقديم فقرة استعراضية مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

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