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مرأة

في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
هاني البحيري
هاني البحيري
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آية التيجي
احتفل مستشفى الأطفال ٥٧٣٥٧ باليوم العالمي للتطوع أمس بمقر المستشفى، وتم تكريم عدد كبير من المتطوعين على رأسهم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري ؛ الذى ساهم بعشر فساتين لفتيات المستشفى والذي تم شفاءهن بنسبة ٨٠٪؜.

وقدم هاني البحيرى تصميم باللون الوردى المميز لهن ووعد بأنه مسئول عن فساتين هؤلاء الأطفال المحاربات لهذا المرض حتى فساتين زفافه.

وبعد تسليم التكريم اكد البحيرى ان شعور تكريمه اليوم والترحاب الذى رآه أسعده اكثر من نجاح عرض أزياءه الذى أقيم قبلها بيوم واحد.

وعبر عن سعادته البالغة عند رؤيه سعادة البنات بعد ارتداء تصميماته وانه سعيد بوجوده وكونه من المتطوعين فى المستشفى من اول يوم فى إنشاءها .

وطلب البحيري من كل المصريين التبرع والتطوع فى استمرار واستكمال هذا الصرح العظيم الذى يعالج اولادنا ووصفه بمبنى "الحب والرحمة".
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
في مستشفى 57357.. هاني البحيري يهدي 10اطفال فساتين من تصميماته.. صور
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