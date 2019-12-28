وزير الخارجية الأمريكي يفتح النار على فيلم The Report.. لهذا السبب

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الفيلم الاستخباراتي الجديد "التقرير" The Report، متهمًا إياه بأنه قدم راوية كاذبة عن منهجية التعذيب خلال ل التحقيقات مع المعتقلين في جوانتانمو وغيره من المعتقلات السرية حول العالم، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شاهدت الفيلم "الخيالي" التقرير، ودعوني أوضح شيئًا الأشخاص السيئون ليسوا محاربينا في جهاز الاستخبارات بل هم الإرهابيين".





وأضاف بومبيو: "أقول لزملائي السابقين وجميع الوطنيين بجهاز الاستخبارات المركزي: لقد نجحتم في تأمين بلادنا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، الولايات المتحدة تدعمكم وتدافع عنكم".





يذكر أن مايك بومبيو شغل منصب وكالة الاستخبارات المركزية ليشغل منصبه رسميًا في 24 يناير من 2017 بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.





والفيلم من تأليف وإخراج سكوت بورنس، وبطولة آدم درايفر، وآنيت بنينغ وتيد ليفين، ومايكل ك. هول، وتيم بليك نيلسون، وكوري ستول، ومورا تيرني، وجون هام، ومن إنتاج استوديوهات أمازون.





ويستند الفيلم إلى أحداث واقعية تكشف المسار المظلم الذي سلكته الولايات المتحدة في برنامج الاعتقال والاستجواب؟





ويظهر في الفيلم بشكل رئيسي، دانيال جونز الذي يؤدي دوره آدم درايفر. وجونز عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي يواجه صعوبات هائلة في بحثه عن الحقيقة، ويقرر المضي، بينما يستسلم الآخرون ويحاولون إيقافه.



