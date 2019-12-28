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مرأة

9 أسباب تصيب الإنسان بالأرق والقلق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
9 أسباب تصيب الإنسان
9 أسباب تصيب الإنسان بالأرق والقلق
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رنا عصمت
يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بالقلق والأرق الشديد، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، أهم الأسباب الشائعة للأرق هي:

1-تناول كمية كبيرة من الأكل خلال المساء

2- العمل بالتناوب بين النهار والليل .. وبالتالي عدم وجود برنامج ثابت يوميًا للاستيقاظ والنوم ، بالتالي يؤدي إلى اضطراب الهرمونات في الجسم.

3-ضغوط الحياة والخوف والقلق.

4- عادات النوم السيئة (جدول زمني غير منتظم للنوم، وقيلولة النهار الطويلة ، والقيام بالأنشطة قبل النوم، وبيئة نوم غير مريحة).

5- السفر والتغيرات بين منطقة وأخرى .

6- الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو وضغط الدم والمسكنات ومنتجات تخفيف الوزن والمنشطات).

7- الكافيين والنيكوتين والكحول
تعتبر القهوة والشاي والكولا والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين مشروبات منبهة وأن شربها في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء يمكن أن يمنع من النوم في الليل.

8- حالات مرضية تتسبب بعدم انتظام النوم.

9- القلق والهوس والاكتئاب.
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