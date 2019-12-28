أخبار التوك شو..سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور..برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء..مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.
سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور .. فيديو
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن شائعات تعذيب الصين للمسلمين غرضها تخريب العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي.
سفير الصين يكشف المتسبب فى شائعات تعذيب مسلمى الإيجور
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن العلم الأزرق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شعار لجماعة إرهابية وهي حسابات حديثة ضمن جيش إلكتروني للهجوم على الصين والإدعاء بتعذيب مسلمي الإيجور.
برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء.. شاهد
قال النائب محمد إسماعيل، إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد على 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، موضحا ان هناك إمكانية للتقسيط.
الجيش الليبي: دمرنا العديد من الطائرات المرسلة من أردوغان.. فيديو
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي دمر العديد من معسكرات الميليشيات في طرابلس، مشيرا إلى أت التدخل التركي في ليبيا ليس وليد اللحظة بل هو قديم جدا منذ اطلاق عملية الكرامة.
مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتبا لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.
سفير الصين يدعو قناة صدى البلد لـ زيارة منطقة الإيجور.. فيديو
وجه لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، دعوة إلى قناة «صدى البلد»، لزيارة منطقة الإيجور؛ للتأكد من عدم وجود تعذيب للمسلمين في إقليم شينجيانج.
سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور .. فيديو
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن شائعات تعذيب الصين للمسلمين غرضها تخريب العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي.
سفير الصين يكشف المتسبب فى شائعات تعذيب مسلمى الإيجور
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن العلم الأزرق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شعار لجماعة إرهابية وهي حسابات حديثة ضمن جيش إلكتروني للهجوم على الصين والإدعاء بتعذيب مسلمي الإيجور.
برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء.. شاهد
قال النائب محمد إسماعيل، إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد على 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، موضحا ان هناك إمكانية للتقسيط.
الجيش الليبي: دمرنا العديد من الطائرات المرسلة من أردوغان.. فيديو
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي دمر العديد من معسكرات الميليشيات في طرابلس، مشيرا إلى أت التدخل التركي في ليبيا ليس وليد اللحظة بل هو قديم جدا منذ اطلاق عملية الكرامة.
مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتبا لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.
سفير الصين يدعو قناة صدى البلد لـ زيارة منطقة الإيجور.. فيديو
وجه لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، دعوة إلى قناة «صدى البلد»، لزيارة منطقة الإيجور؛ للتأكد من عدم وجود تعذيب للمسلمين في إقليم شينجيانج.