أخبار التوك شو..سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور..برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء..مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية

تونس تكذب أردوغان: لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف.. وبرلمانيون: مخطط تركيا يستهدف تدمير الاقتصاد الليبي.. ومصر تقف بالمرصاد وترفض التمزق العربي