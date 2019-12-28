AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو..سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور..برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء..مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور .. فيديو
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن شائعات تعذيب الصين للمسلمين غرضها تخريب العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي.

سفير الصين يكشف المتسبب فى شائعات تعذيب مسلمى الإيجور
قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن العلم الأزرق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شعار لجماعة إرهابية وهي حسابات حديثة ضمن جيش إلكتروني للهجوم على الصين والإدعاء بتعذيب مسلمي الإيجور.

برلمانى يكشف شروط التصالح على مخالفات البناء.. شاهد
قال النائب محمد إسماعيل، إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد على 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، موضحا ان هناك إمكانية للتقسيط.

الجيش الليبي: دمرنا العديد من الطائرات المرسلة من أردوغان.. فيديو
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي دمر العديد من معسكرات الميليشيات في طرابلس، مشيرا إلى أت التدخل التركي في ليبيا ليس وليد اللحظة بل هو قديم جدا منذ اطلاق عملية الكرامة.

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن مؤامرة تركيا ضد الدولة الليبية| فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية تفتح مكتبا لشحن الجماعات الإرهابية إلى ليبيا من خلال تركيا.

سفير الصين يدعو قناة صدى البلد لـ زيارة منطقة الإيجور.. فيديو
وجه لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، دعوة إلى قناة «صدى البلد»، لزيارة منطقة الإيجور؛ للتأكد من عدم وجود تعذيب للمسلمين في إقليم شينجيانج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تعذب مسلمي الإيجور.. سفير الصين بالقاهرة: العلم الأزرق المتداول شعار لـ جماعة إرهابية.. فيديو

سفير الصين فى مصر يكشف حقيقة تعذيب مسلمى الإيجور .. فيديو

سفير الصين يكشف المتسبب فى شائعات تعذيب مسلمى الإيجور

سفير الصين يكشف غرض شائعات تعذيب مسلمي الايجور .. فيديو

سفير الصين يدعو قناة صدى البلد لـ زيارة منطقة الإيجور.. فيديو

سفير الصين بالقاهرة: وجهنا دعوة لـ مسعود أوزيل لزيارة مسلمي الإيجور.. فيديو

ترشيحاتنا

هانى مهنا فى موقف محرج بعد خطوبة ابنته هنادى على احمد خالد صالح

تونس تكذب أردوغان: لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف.. وبرلمانيون: مخطط تركيا يستهدف تدمير الاقتصاد الليبي.. ومصر تقف بالمرصاد وترفض التمزق العربي

بيان عاجل لحكومة ليبيا المؤقتة بشأن التهديدات التركية

يفتقر النجوم وقوة المنافسين.. كريستيانو رونالدو يعلن الفارق بين يوفنتوس وريال مدريد

تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم