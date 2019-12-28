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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الأخضر؟

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
تناول الفول الأخضر
تناول الفول الأخضر
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رنا عصمت
يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ،ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك الحديد، والبوتاسيوم ، والفسفور ، والكالسيوم.

لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية،فوائد الفول الأخضر :
- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
-يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم .
يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.
-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.
-يساعد على تقوية المناعة.
-يساعد الفول الاخضر على إدرار البول.
-يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

تناولوه مسلوقًا أو مطبوخًا مع القليل من الزيت .
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