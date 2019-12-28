ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الأخضر؟

يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ،ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك الحديد، والبوتاسيوم ، والفسفور ، والكالسيوم.



لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية،فوائد الفول الأخضر :

- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

-يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم .

يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.

-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

-يساعد على تقوية المناعة.

-يساعد الفول الاخضر على إدرار البول.

-يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.



تناولوه مسلوقًا أو مطبوخًا مع القليل من الزيت .