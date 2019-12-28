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رياضة

بعد ولفرهامبتون بقياد نونو سانتا على السيتى هاشتاج #مختار_مختار يتصدر تويتر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
مختار مختار
مختار مختار
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مختار_مختار بعد هزيمة فريق مانشستر سيتي علي يد فريق ووليفرهامبتون في الدوري الانجليزي بقيادة نونو سانتا المدير الفني للفريق الشبيه بالكابتن مختار مختار كما أطلق عليه رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏يا جماعة واضح خالص ومكنتش محتاجه 😂
دلوقتى مختار مختار خد مننا نقطتين و آخر الزمالك ، عمك جوارديولا متعظش فقام نونو نونو عطله هوا كمان و خد منه ال ٣ نقاط عشان يوزعهم على الغلابه و حاجه فى منتهى مشى المتصدر بطياره و خلى الوصيف يجرى وراه بعربية كارو لحد ما ينزل مركز سادس 🙈

‏مختار مختار فكره والفكره لا تموت ❤️

‏احلي مختار مختار والله ❤️❤️

‏مختار مختار تخصص حط علي الكبار وغفل السيتي ❤


‏مختار مختار وتراوري الناس دي بتخش القلب من غير كرته

‏مختار مختار البريميرليج ⚽️
النونو سانتو يا بشر 😂😂💔

‏مختار مختار الغلابه😂

‏مختار مختار الغلابة رواق على السيتي ترويقة حلوة 😂😂

‏مختار مختار انجلترا 😂❤
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