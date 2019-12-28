مطبخ مصر... جديد أشرف عبد الباقي 2020

كشف الفنان أشرف عبدالباقي ، عن تقديمه برنامجا جديدا له يحمل عنوان «مطبخ مصر» مطلع العام الجديد 2020



ونشر عبد الباقي، فيديو له من كواليس البرنامج عبر حسابه على موقع «إنستجرام»



ومن المقرر ان يتناول البرنامج تقديم أكلات مصرية غريبة بطريقة كوميدية



يذكر أن فرقة مسرح مصر قد أعلنت أن الموسم السابع الذي بدأ عرضه في عيد الأضحي الماضي، سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.



وكان أشرف عبد الباقى سافر إلى السعودية لعرض مسرحيته "جريمة في المعادي" التى شارك بها فى موسم الرياض.



ويستعد الفنان أشرف عبد الباقى لتقديم عدد من العروض المسرحية الجديدة فى مسرح مصر، والذى يعد الموسم الأخير له.