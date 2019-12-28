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مرأة

مشروب يومى على الريق يخلصك من دهون البطن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
دهون البطن
دهون البطن
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروب صحى بمكونات طبيعية يخلصك من دهون البطن .

شراب الكمون والليمون :

المقادير:.
كوب ماء..
ملعقة كبيرة كمون مطحون..
عصير نصف ليمونة..

الطريقة:
يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.
يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.
يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.
يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.

- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..

- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال..

- يعالج التهابات الحلق..

- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء..

- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.

يساهم في حرق دهون البطن .. مع الرياضة و الحمية طبعا .

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