مشروب يومى على الريق يخلصك من دهون البطن

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروب صحى بمكونات طبيعية يخلصك من دهون البطن .
شراب الكمون والليمون :
المقادير:.
كوب ماء..
ملعقة كبيرة كمون مطحون..
عصير نصف ليمونة..
الطريقة:
يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.
يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.
يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.
يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.
- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..
- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال..
- يعالج التهابات الحلق..
- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء..
- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.
يساهم في حرق دهون البطن .. مع الرياضة و الحمية طبعا .
شراب الكمون والليمون :
المقادير:.
كوب ماء..
ملعقة كبيرة كمون مطحون..
عصير نصف ليمونة..
الطريقة:
يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.
يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.
يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.
يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.
- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..
- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال..
- يعالج التهابات الحلق..
- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء..
- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.
يساهم في حرق دهون البطن .. مع الرياضة و الحمية طبعا .