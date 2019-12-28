مشروب يومى على الريق يخلصك من دهون البطن

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروب صحى بمكونات طبيعية يخلصك من دهون البطن .



شراب الكمون والليمون :



المقادير:.

كوب ماء..

ملعقة كبيرة كمون مطحون..

عصير نصف ليمونة..



الطريقة:

يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.

يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.

يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.

يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.



- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء، ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن..



- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال..



- يعالج التهابات الحلق..



- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء..



- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.



يساهم في حرق دهون البطن .. مع الرياضة و الحمية طبعا .



