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رياضة

البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والإسماعيلي
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

قائمة الاتحاد السكندري ضمت كلا من :
حراسة المرمى: عماد السيد -محمود الزنفلي.
خط الدفاع: إسلام جمال-محمد أنور-السيد سالم- أسامة العزب- صبري رحيل- ويلسون أكابكو- محمود شعبان.
خط الوسط: نور السيد- أحمد نبيل مانجا- أحمد رفعت- أحمد راشد- رزاق سيسيه- خالد الغندور، أحمد حجي- هشام محمد- مروان عطية- أيمن غباشي.
خط الهجوم: خالد قمر- إيمانويل أوكوي- محمد ناجي "جدو".

فيما ضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :
في حراسة المرمى : محمد مجدي -محمد فوزي.
خط الدفاع: محمد هاشم-إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم- أحمد أيمن- محمود البدري- باهر المحمدي.
خط الوسط: عماد حمدي- محمود دونجا- محمد بيومي- محمد مخلوف- هومام طارق-عبد الرحمن مجدي- سيلفا- محمد صادق- محمد حمدي.
خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم- محمد الشامي-حازم موسي.

المباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الإسكندرية ، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية الثانية بتعليق عصام عبده
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