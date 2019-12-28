البطولة العربية.. موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".



قائمة الاتحاد السكندري ضمت كلا من :

حراسة المرمى: عماد السيد -محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام جمال-محمد أنور-السيد سالم- أسامة العزب- صبري رحيل- ويلسون أكابكو- محمود شعبان.

خط الوسط: نور السيد- أحمد نبيل مانجا- أحمد رفعت- أحمد راشد- رزاق سيسيه- خالد الغندور، أحمد حجي- هشام محمد- مروان عطية- أيمن غباشي.

خط الهجوم: خالد قمر- إيمانويل أوكوي- محمد ناجي "جدو".



فيما ضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :

في حراسة المرمى : محمد مجدي -محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم-إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم- أحمد أيمن- محمود البدري- باهر المحمدي.

خط الوسط: عماد حمدي- محمود دونجا- محمد بيومي- محمد مخلوف- هومام طارق-عبد الرحمن مجدي- سيلفا- محمد صادق- محمد حمدي.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم- محمد الشامي-حازم موسي.



المباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الإسكندرية ، وتذاع عبر قناة ابو ظبي الرياضية الثانية بتعليق عصام عبده