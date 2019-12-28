دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك في مواجهة قوية أمام زيسكو الزامبي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو الزامبي في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا.



المباراة ليست سهلة على الفريق الأبيض ، الذي يسعى إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ، للحفاظ على فرصته للتأهل من دور المجموعات ولمصالحة جماهيره بعد سوء نتائج المسابقة المحلية.



وأسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بالنادي وزيسكو الزامبي ، عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.



كما يرتدي فريق زيسكو الزي البرتقالي والحارس الزي الرمادي.



ويدير اللقاء تحكيميا ، طاقم تحكيمي من موريشيوس ، أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.