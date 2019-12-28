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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك في مواجهة قوية أمام زيسكو الزامبي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ريهام بكير
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو الزامبي في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا.

المباراة ليست سهلة على الفريق الأبيض ، الذي يسعى إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ، للحفاظ على فرصته للتأهل من دور المجموعات ولمصالحة جماهيره بعد سوء نتائج المسابقة المحلية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بالنادي وزيسكو الزامبي ، عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

كما يرتدي فريق زيسكو الزي البرتقالي والحارس الزي الرمادي.

ويدير اللقاء تحكيميا ، طاقم تحكيمي من موريشيوس ، أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.
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