AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اتبسطت اوي.. رامي جمال يشارك جمهوره صور على حفله مع تامر حسني

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان رامي جمال جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفله بمركز المنارة مع الفنان تامر حسني احتفالا بالكريسماس.

وظهر رامي جمال بأحد الصور مع متحدي إعاقة بالنزول من أعلى المسرح للتصوير معه وعلق على الصور قائلا "اتبسط جدا بالجمهور الراقي النهارده في حفل المناره والعدد الكبير اللي حضر وسعيد ان الحفلة دي كانت مع فنان وأخ وصديق بحبه يارب تكونو اتبسطو".

وغني تامر حسنى مع صديقة رامى جمال علي مسرح حفلهم بالتجمع الخامس، مجموعة من الأغاني كما غنوا سويا اغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان".

وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 وهو من إنتاج "نجوم ريكورد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة نجوم ريكورد تعيد طرح ألبوم "ليالنا" بطريقة الجرافيك

تامر حسني يدعم رامي جمال ويخطط لتحضير مفاجأة.. تفاصيل

رامي جمال يفاجئ الجمهور بقرار جديد في حياته الفنية.. تعرف عليه

رامي جمال يتحدث عن الأذى ويثير حيرة جمهوره

لـ دواع أمنية.. تأجيل حفل تامر حسني في المنارة.. تفاصيل

احدث ظهور لـ رامى جمال | ومتابعوه: اطيب خلق الله .. شاهد

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن هروب حكومة الوفاق وقيادات المليشيات

ليفربول يغرد وحيدا.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي

بيان عاجل لحكومة ليبيا المؤقتة بشأن التهديدات التركية

محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية| علي جمعة يوضح |فيديو

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على صخرة وبعد سنوات يكتشف أنها نيزك فضائي.. صور

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور