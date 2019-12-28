اتبسطت اوي.. رامي جمال يشارك جمهوره صور على حفله مع تامر حسني

شارك الفنان رامي جمال جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفله بمركز المنارة مع الفنان تامر حسني احتفالا بالكريسماس.



وظهر رامي جمال بأحد الصور مع متحدي إعاقة بالنزول من أعلى المسرح للتصوير معه وعلق على الصور قائلا "اتبسط جدا بالجمهور الراقي النهارده في حفل المناره والعدد الكبير اللي حضر وسعيد ان الحفلة دي كانت مع فنان وأخ وصديق بحبه يارب تكونو اتبسطو".



وغني تامر حسنى مع صديقة رامى جمال علي مسرح حفلهم بالتجمع الخامس، مجموعة من الأغاني كما غنوا سويا اغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان".



وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 وهو من إنتاج "نجوم ريكورد".