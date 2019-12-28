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أخبار العالم

بالأعلام.. متظاهرو العراق يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
احتفل متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد بقدوم عيد الميلاد المجيد "الكريسماس" وذلك على طريقتهم الخاصة، حيث نصبوا شجرة وسط الميدان وزينوها بأعلام العراق.

وتعتبر هذه الشجرة الأولى من نوعها ويصل طولها 160 سم وحجمها 2 متر ووزنها يزيد عن 3 أطنان، فيما زينت قاعدة الشجرة بهدايا تحمل مطالب المتظاهرين.

واستغرق نصب الساعة حوالي 12 ساعة وبدأ التحضير لذلك منذ يوم 23 ديسمبر الماضي.
بالأعلام.. متظاهرو العراق يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة
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