جان الجيل.. ويزو توجه رسالة لـ اوس اوس في عيد ميلادة.. شاهد

هنأت الفنانة دينا محسن "ويزو" صديقها محمد اسامة " أوس أوس" بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ويزو صوره لها مع اوس اوس من كواليس مسرح مصر وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانت طيب يا اوس اوستى يا جان الجيل".



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.