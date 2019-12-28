فيلم دفع رباعى فى دور العرض بداية عام 2020

أعلنت شركة إنتاج فيلم دفع رباعى عن طرحه فى دور العرض يوم 1 يناير المقبل، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.



وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبا والثاني مهندسا والثالث محاميا، ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.



"دفع رباعي" فيلم شبابي لايت أكشن بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال.



الفيلم قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.