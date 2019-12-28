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أخبار العالم

أمريكا تحذر: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، توماس مودلي أمس الجمعة إن إيران قد تقوم "بأعمال استفزازية" في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل.

وأضاف مودلي في تصريحات لوكالة "رويترز: "أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني".

وتابع: "ليس هناك ما يؤشر لي على أن هناك تغيرا في توجه القيادة قد ينبئ بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام هناك".

وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيدا عن أولويات مثل التصدي للصين.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية، حيث وتتهم واشنطن طهران بالمسئولية.
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