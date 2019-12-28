رجل يعثر على صخرة وبعد سنوات يكتشف أنها نيزك فضائي.. صور

لم يدرك رجل أسترالي عندما عثر على صخرة غريبة عام 2015 أنها ستدخل التاريخ، فقد ظن أنه ربما قد يعثر على بعض الذهب بداخلها لما اشتهرت به أستراليا خلال القرن الـ19.



وشهدت تلك الفترة ارتفاع عمليات البحث عن الذهب داخل الصخور، لذا احتفظ الأسترالي «ديفيد هول» بالصخرة لسنوات طويلة حاول خلالها إيجاد طريقة لفتح الصخرة وتبين ما بداخلها.



استخدم الآلات الحادة في محاولة لفتحها أو كسرها لكن صلابة الصخرة كانت أقوى من أن تخدش حتى، بل أنه لجأ إلى استخدام إحدى المواد الحمضية لكنه لم يفلح بحسب موقع ساينس أليرت.



خابت آمال ديفيد في العثور على الذهب بداخل الصخرة فقرر أخذها إلى متحف ملبورن ليعرف ماهيتها، وهناك كانت المفاجأة الصادمة، حيث تبين أن "الصخرة ليست من الأرض بل من الفضاء".



اندهش علماء الجيولوجيا في المتحف عند رؤيتهم تلك الصخرة النادرة وقاموا بفحصها جيدًا فاكتشفوا أنها نيزك يدعى "ماريبورو" مكون من قطرات مطر معدنية منذ "بداية تكون النظام الشمسي".



في الحقيقة لا يوجد مقارنة بين الصخرة والذهب من حيث الندرة والقيمة الثمينة، فلم يدرك ديفيد أنه يحمل كنزًا بين يديه، وحاول العلماء أخذ قطعة صغيرة من الصخرة باستخدام منشار من الألماس.



كانت الصخرة حمراء اللون وتزن حوالي 17 كيلوجرامًا، وبفحص العلماء لها تبين أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد "كوندريت إتش 5"، جدير بالذكر أن نيزك ماريبورو هو نيزك نادر جدًا ولا يوجد منه سوى قطعة واحدة أخرى.