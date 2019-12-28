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رياضة

موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم السبت ، 28-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات ، العربية ، والإفريقية ، والأوروبية.

البداية مع دوري أبطال إفريقيا
3.00 ، زيسكو الزامبي أمام الزمالك
6.00 ، النجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني
6.00 ، اتحاد الجزائر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
9.00 ، الأهلي أمام بلاتينيوم الزمبابوي
9.00 ، الوداد المغربي أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت

البطولة العربية
7.30 ، الاتحاد السكندري في مواجهة الإسماعيلي
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية

الدوري الإنجليزي
2.30، برايتون مع بورنموث
5.00 ، نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون ، ساوثهامتون مع كريستال بالاس ، اتفورد أمام أستون فيلا
7.30 ، وست هام يونايتد مع ليستر سيتي ، نوريتش سيتي أمام توتنهام هوتسبير
9.45 ، بيرنلي أمام مانشستر يونايتد
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت
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