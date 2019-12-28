موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت ، 28-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات ، العربية ، والإفريقية ، والأوروبية.



البداية مع دوري أبطال إفريقيا

3.00 ، زيسكو الزامبي أمام الزمالك

6.00 ، النجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني

6.00 ، اتحاد الجزائر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

9.00 ، الأهلي أمام بلاتينيوم الزمبابوي

9.00 ، الوداد المغربي أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت



البطولة العربية

7.30 ، الاتحاد السكندري في مواجهة الإسماعيلي

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية



الدوري الإنجليزي

2.30، برايتون مع بورنموث

5.00 ، نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون ، ساوثهامتون مع كريستال بالاس ، اتفورد أمام أستون فيلا

7.30 ، وست هام يونايتد مع ليستر سيتي ، نوريتش سيتي أمام توتنهام هوتسبير

9.45 ، بيرنلي أمام مانشستر يونايتد

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت