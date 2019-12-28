ربنا يسعدكم.. دنيا المصري تهنئ هنادي مهنا بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. شاهد

هنأت الفنانة دنيا المصري، صديقتها الفنانة هنادي مهنا علي خطوبتها من الفنان احمد خالد صالح التي اقيمت عصر امس الجمعة 27 ديسمبر، بحضور عائلي محدود.



ونشرت دنيا المصري صورة لها مع هنادي منهى من حفل خطوبتها وعلقت عليها قائلة "مبروووك حبايبي ربنا يسعدكم".



وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد هنادي مهنا، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.