AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
عبد الله السعيد لاعب
عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
Advertisements
ريهام بكير
كشف أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب عبدالله السعيد نجم بيراميدز ، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الأيام الماضية ، ما بين عرض الزمالك لضمه ، وامكانية عودته للأهلي إلى جانب مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي.

ونفى محامي عبد الله السعيد ، وجود اي مفاوضات مع إدارة الأهلي، مشيرا إلى أن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، والنادي يرغب في بقائه في صفوف الفريق.

وقال محامي السعيد في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب لديه العديد من العروض الداخلية والخارجية، ولن اتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لضم اللاعب حفاظا على سرية المفاوضات  وحسم وجهة اللاعب مع احترام جميع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

وفي نهاية تصريحاته، أكد على جدية بيراميدز في الاحتفاظ بخدمات عبدالله السعيد في الفريق، لكن اللاعب لم يحسم قراره ، حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد يفتح المزاد في يناير للرحيل عن بيراميدز

ننشر تفاصيل عرض بيراميدز الضخم لخطف محمود كهربا من الأهلي

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام لـ الزمالك

ترشيحاتنا

محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

أول ظهور لـ هنادى مهنى واحمد خالد صالح بعد إعلان خطبتهما رسميا

مشاهد فاضحة | نجمة شهيرة تثير ضجة مع هذا الممثل

ظهور نادر.. حسام حسن ينشر صورة مع بناته لأول مرة| شاهد

مفاجأة خلال ساعات.. الجيش الليبي يكشف عن تطورات معركة تحرير طرابلس

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. دار الإفتاء توضح|فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد