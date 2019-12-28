محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

كشف أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب عبدالله السعيد نجم بيراميدز ، حقيقة الأنباء التي تم تداولها الأيام الماضية ، ما بين عرض الزمالك لضمه ، وامكانية عودته للأهلي إلى جانب مفاوضات تجديد عقده مع فريقه الحالي.





ونفى محامي عبد الله السعيد ، وجود اي مفاوضات مع إدارة الأهلي، مشيرا إلى أن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، والنادي يرغب في بقائه في صفوف الفريق.





وقال محامي السعيد في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب لديه العديد من العروض الداخلية والخارجية، ولن اتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لضم اللاعب حفاظا على سرية المفاوضات وحسم وجهة اللاعب مع احترام جميع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.



