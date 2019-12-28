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فن

بعد تألقه في حفله بالتجمع الخامس.. تامر حسني يتصدر تويتر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
تامر حسني
تامر حسني
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #تامر_حسني بعد تألقة في حفله بالتجمع الخامس بمسرح المناره مع الفنان رامي جمال احتفالا بأعياد الميلاد "الكريسماس".

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏"اليوم جميل والمود تمام ولليله حلوه
العااالمي يجماعه." -تامر حسني.

‏حفلة تامر حسني ورامي جمال دي احلى حاجه ممكن الواحد يختم بيها السنه 😍♥️

‏يابخت كل الناس اللي راحت حفلة تامر حسني بجد..🙂

‏حفلت تامر حسني ورامي جمال كانت عظمه

‏ستوريز كلها حفلة تامر حسنى ورامى جمال وانا قاعده بذاكر فارمسي براكتيس😭

‏تامر حسنى عمل لقطه عالرايق
عرض مواهب جديده خلاها تغنى
ده غير انه اختار واحد من الجمهور يغنى

‏تامر حسني عمل دخلة لي ف الحفله حوار ولله جامده فشخ 😂😂😂🔥🔥🔥🔥

‏انا انهارده اول مرة احضر حفلة لتامر حسني في حياتي و كنت حاسة إني طفلة مش مصدقة اني شيفاه قدامي ، انا من فرحتي ماقدرتش اتكلم و فضلت واقفة مبتسمة ♥️♥️ بجد انا الفرحة بقالها كتير مدخلتش قلبي زي انهارده ‎#تامر_حسني
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