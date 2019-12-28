بعد تألقه في حفله بالتجمع الخامس.. تامر حسني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #تامر_حسني بعد تألقة في حفله بالتجمع الخامس بمسرح المناره مع الفنان رامي جمال احتفالا بأعياد الميلاد "الكريسماس".



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏"اليوم جميل والمود تمام ولليله حلوه

العااالمي يجماعه." -تامر حسني.



‏حفلة تامر حسني ورامي جمال دي احلى حاجه ممكن الواحد يختم بيها السنه 😍♥️



‏يابخت كل الناس اللي راحت حفلة تامر حسني بجد..🙂



‏حفلت تامر حسني ورامي جمال كانت عظمه



‏ستوريز كلها حفلة تامر حسنى ورامى جمال وانا قاعده بذاكر فارمسي براكتيس😭



‏تامر حسنى عمل لقطه عالرايق

عرض مواهب جديده خلاها تغنى

ده غير انه اختار واحد من الجمهور يغنى



‏تامر حسني عمل دخلة لي ف الحفله حوار ولله جامده فشخ 😂😂😂🔥🔥🔥🔥



‏انا انهارده اول مرة احضر حفلة لتامر حسني في حياتي و كنت حاسة إني طفلة مش مصدقة اني شيفاه قدامي ، انا من فرحتي ماقدرتش اتكلم و فضلت واقفة مبتسمة ♥️♥️ بجد انا الفرحة بقالها كتير مدخلتش قلبي زي انهارده ‎#تامر_حسني

