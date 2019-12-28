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منوعات

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
حمام الحب
حمام الحب
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عزة عاطف
"ما ذنب الحمامة في جريمة يرتكبها اثنين؟".. فقد قررت حمامة الحب إحراج العروس ليلة زفافها، وبدلًا من أن تطير في السماء أثناء إطلاق العروسين لـ"حمام الحب" سقطت على الأرض في مشهد صادم.

بعد إنتهاء الزفاف وخلال مغادرة العروسين البريطانيين للكنيسة قررا القيام بطقس رومانسي ضمن طقوس الزواج وهو إطلاق الحمام ليطير في الهواء بعد تقبيله.

ووفقًا لمقطع الفيديو المنشور على الدايلي ميل والذي أثار سخرية الكثيرون، رفع العروسان يدهما لإطلاق الحمام في الهواء فطارت حمامة العريس لكن تلك التي رفعتها العروس سقطت مباشرة على الأرض.

رفعت مقطع الفيديو على موقع تويتر مغردة تدعى لوري جين، وسرعان ما انتشر بشدة محققًا أعلى المشاهدات والتعليقات الساخرة.

شارك الآلاف من الأشخاص المقطع على تويتر، وتمت مشاهدته أكثر من 14000 مرة، علق الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا على الفيديو ، حيث عبر العديد منهم عن تعاطفهم مع الطائر قائلين "ما ذنب الحمامة في تلك الجريمة".
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