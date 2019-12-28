عقد قران وصلح.. استقبال العام الجديد على طريقة المصري القديم

أكد خبير الآثار د.عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن أقدم تقويم عرفته البشرية هو التقويم المصرى القديم، وهو التقويم التحوتى المقدس والذى بدأ كما ورد فى قوائم المؤرخ المصرى القديم مانيتون فى العام الأول من حكم الملك حور عما (أثوتيس) إبن الملك مينا ويقابل عام 5557 ق.م.



وتوافق بداية العام التحوتى أى عيد رأس السنة التاسع عشر من شهر يوليو فى التقويم الميلادى الحالى وكان احتفال المصريين بذلك العيد الذي بدأ من 7523ق.م هو أول عيد عرفته البشرية.



وقال لصدي البلد أن شجرة عيد الميلاد ارتبطت بأقدم الأساطير المصرية القديمة وهى أسطورة الثالوث المقدس التي نشأت مع عقيدة الخلق والتكوين في مصر القديمة وهى قصة الصراع بين الخير والشر والتى جسدها " ست " رمز الشر وأوزوريس رمز الحياة المتجددة ورمز النيل العائد بالفيضان والخضرة والخير .



واحتفل المصريون القدماء بشجرة الحياة التى يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجددة وانتقلت هذه العادة من مصر إلى سوريا ومنها إلى بابل ثم عبرت البحر الأبيض لتظهر فى أعياد الرومان ثم تعود مرة أخرى لتظهر فى الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس وهى الشجرة التى تحتفظ بخضرتها طول العام مثل شجر السرو وشجر الصنوبر،وهكذا أهدى المصرى القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع .



وقال ريحان إلى أن الاحتفال انتقل من مصر إلى حضارات الشرق خلال الدولتين القديمة والوسطى كما انتقل عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، عندما أهدت كليوباترا تقويم مصر الشمسى إلى يوليوس قيصر .



وكلفت العالم المصرى سوسيجين بجامعة الإسكندرية بنقل التقويم المصرى للرومان ليحل محل تقويمهم القمرى وأطلقوا عليه اسم التقويم القيصرى، وعملت به روما وبلاد أوروبا عدة قرون.



حتى قام البابا جريجورى الثالث بتعديله عام 1852م وهو التقويم العالمى الحالى هو فى جوهره عمل مصرى منحه المصريون القدماء لكل البشرية كما انتقلت مع التقويم تقاليد الاحتفال برأس السنة.



وقال ريحان أن الاحتفال بعقد القران فى مصر القديمة كان مصاحبًا للاحتفالات برأس السنة خاصة فى الدولة الحديثة،حتى تكون بداية العام بداية حياة زوجية سعيدة.



ومن التقاليد الإنسانية التى سنها قدماء المصريين خلال أيام النسئ أن ينسى الناس خلافاتهم وضغائنهم ومنازعاتهم،وتقام مجالس الصلح بين العائلات المتخاصمة وتحل كثير من المشاكل بالصفح وتناسى الضغائن،ليبدأ عيد رأس السنة بالصفاء والإخاء والمودة بين الناس وكان يتسابق المتخاصمون لزيارة بعضهم البعض ويقتسموا كعكة العيد بين تهليل الأصدقاء وسعادتهم بالود والحب بين الجميع