الدوار.. أصالة تخلع حذاءها على خشبة المسرح في الكويت لاستكمال حفلها

علقت الفنانة أصالة نصري على الموقف المحرج الذي تعرضت له بحفلتها بدولة الكويت مساء يوم "الخميس" الماضي، بخلع نعليها بعد تعرضها لدوار خفيف اثناء غنائها على خشبة المسرح.



وغردت أصالة عبر تويتر قائلة "‏لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت ، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎يحق لك مالا يحق لغيرك .. احنا نستمتع بصوتك و حسك و ادائك .. تسوين اللي تبينه" و" ‏‎على راحتك يا قلب قلبي انتي مايهمك احد وكل عام وانت بقلوبنا" و" ‏‎سلامتك ياروح روحيي انتي".



فيما و حققت اغنية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 29 مليونا و605 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".



وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".