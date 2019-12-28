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أخبار العالم

الحكومة النيجيرية تدين مقتل 11 رهينة على أيدي تنظيم داعش الإرهابي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
الحكومة النيجيرية
الحكومة النيجيرية تدين مقتل 11 رهينة
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أ ش أ
أدانت الحكومة النيجيرية، يوم الجمعة، ما قام به متطرفون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي من قتل 11 رهينة وتصوير ذلك في شريطة فيديو شمالي البلاد.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إنه "يشعر بالحزن العميق والصدمة بعد مقتل الرهائن الأبرياء على أيدي عصابات قاتلة لا تعرف الرحمة ولا تعرف ربًا، عصابات قتلة جماعيين أعطوا الإسلام سمعة سيئة بأعمالهم الوحشية".

وحث الرئيس النيجيري المواطنين على عدم السماح لأعمال القتل هذه بالتفرقة بينهم قائلًا إن "عملاء الظلام هؤلاء هم أعداء لإنسانيتنا المشتركة".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد قال إن مقتلهم جاء انتقامًا لمقتل البغدادي في أكتوبر الماضي.
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