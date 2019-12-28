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محافظات

علماء الفتوى الإلكترونية بالأزهر يزورون الكاتدرائية السماوية بشرم الشيخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:16 ص
علماء مركز الأزهر
علماء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية
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أ ش أ
قام علماء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية المشاركين في برنامج التوعية الأسرية الذي يعقد فعالياته بجنوب سيناء لليوم الثالث أهميةَ استقرار الأسرة في بناء المجتمع، ودعم استقراره بزيارة إلى الكاتدرائية السماوية بشرم الشيخ، حيث استقبلهم الأنبا فلوباتير، والأنبا يؤَنّس بحفاوة بالغة تعكس روح الحب والمودة بين عنصري أمتنا المصرية.

وكان علماء مركز الفتوى قد ألقوا خطبة الجمعة اليوم في مساجد محافظة جنوب سيناء تحت عنوان: "تماسُكُ الأسرةِ.. بابٌ لوَحدةِ الأوطان"؛ حيث تواجَد العلماءُ في مساجد: وادي الطور، وعباد الرحمن، والمنشية، والسلام القديم، والزهراء الجديد، والمساكن، وقوات الأمن.

وبعد صلاة المغرب بمسجد المصطفىٰ قام العلماءُ بالتعريف بمركز الفتوىٰ، وجهوده في لم شمل الأسرة المصرية من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية، كما قام العلماءُ بالتعريف بالمركز بعد صلاة العشاء في مسجد الصحابة بحضور مدير إدارة الأوقاف بشرم الشيخ.

ثم توجهت القافلةُ إلىٰ قصر ثقافة شرم الشيخ لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود عيسىٰ مفوَّضًا عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام سكرتير مساعد المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء محمود السوليَّة رئيس مدينة شرم الشيخ.
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