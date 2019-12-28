الدوري السعودي.. 9 أجانب يسيطرون على قائمة هدافي المسابقة

سيطر المهاجمون الأجانب على صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان "السعودي"، إذ يوجد 9 منهم ضمن العشرة الأوائل مقابل واحد سعودي.



وفي تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية ، يتصدر المالي الحاج باري والبرازيلي لويز إدواردو القائمة ولكل منهما 11 هدفًا يليهما المالي شيبان تراوري بـ10 والعاجي مامادو ساري بـ9.



ويحتل البرازيلي كارلوس دي مورا والنيجيري إستانلي أوهاتشي المركزين الخامس والسادس ولكل منهما 8 أهداف.



ويعد حسن شراحيلي مهاجم الباطن السعودي الوحيد ضمن العشرة بـ 7 أهداف، ويشاركه في الأهداف التونسي مصعب ساسي والنيجيري بيتر نوارة والأسترالي أندرو كوخ.