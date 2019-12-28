أهلي جدة يفتقد البلايلي في مواجهة الشباب في الدوري السعودي

استبعد السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق أهلي جدة ، الجزائري يوسف بلايلي من حساباته أمام الشباب، اليوم، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال التدريب الرئيس، أمس الأول.



ويأتي غياب بلايلي في وقت ينتظر أن تشهد مواجهة الشباب عودة محمد خبراني، المدافع، على نحو ما أظهره تدريب الفريق الذي ركز فيه السويسري كثيرًا على اللاعب بعد تأكد جاهزيته.



وكان الفريق قد أنهى تحضيراته للقاء الشباب بحصة تدريبية أمس تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية قبل أن تغادر البعثة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة اليوم.