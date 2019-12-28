AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي جدة يفتقد البلايلي في مواجهة الشباب في الدوري السعودي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
استبعد السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق أهلي جدة ، الجزائري يوسف بلايلي من حساباته أمام الشباب، اليوم، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال التدريب الرئيس، أمس الأول.

ويأتي غياب بلايلي في وقت ينتظر أن تشهد مواجهة الشباب عودة محمد خبراني، المدافع، على نحو ما أظهره تدريب الفريق الذي ركز فيه السويسري كثيرًا على اللاعب بعد تأكد جاهزيته.

وكان الفريق قد أنهى تحضيراته للقاء الشباب بحصة تدريبية أمس تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية قبل أن تغادر البعثة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة اليوم.
Advertisements

موضوعات متعلقة

جروس يشيد بلاعبي النادي الأهلي الدوليين قبل مواجهة الفيصلي

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرد الاعتبار لـ مدرب الزمالك السابق

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مدرب الأهلي السابق: اتخنقت مع مارتن يول بسبب شريف إكرامي

رجل يعثر على صخرة وبعد سنوات يكتشف أنها نيزك فضائي.. صور

عميد معهد القلب السابق يقدم إفطارا صحيا يحمي من الموت المفاجئ

تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

من التجمع إلى الهند.. شاب في زي امرأة يلف العالم بـ تهم مختلفة| حقيقة صورته

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة