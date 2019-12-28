النصر يواجه الفيحاء في الجولة الـ13 للدوري السعودي

طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر السعودي، لاعبيه بالاستمرار في حصد النقاط من خارج الرياض، عندما يحل ضيفًا على الفيحاء اليوم السبت، على ملعب المجمعة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



واجتمع فيتوريا باللاعبين قبل بدء التدريب الختامي للمباراة، وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم من أجل العودة بنقاط المباراة.



ميدانيًا، بدأ المران الختامي للنصر بعمليات الإحماء ومن ثم طبق فيتوريا عدد من الجمل التكتيكية التي يعتمدها في مواجهة الفيحاء قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.



وغادرت بعثة الفريق، برًا إلى مدينة المجمعة عقب الفراغ من التدريب الختامي، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.