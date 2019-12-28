AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يواجه الفيحاء في الجولة الـ13 للدوري السعودي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
ريهام بكير
طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر السعودي، لاعبيه بالاستمرار في حصد النقاط من خارج الرياض، عندما يحل ضيفًا على الفيحاء اليوم السبت، على ملعب المجمعة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واجتمع فيتوريا باللاعبين قبل بدء التدريب الختامي للمباراة، وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم من أجل العودة بنقاط المباراة.

ميدانيًا، بدأ المران الختامي للنصر بعمليات الإحماء ومن ثم طبق فيتوريا عدد من الجمل التكتيكية التي يعتمدها في مواجهة الفيحاء قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.

وغادرت بعثة الفريق، برًا إلى مدينة المجمعة عقب الفراغ من التدريب الختامي، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري المحترفين السعودي .. مدرب وحارس مرمى النصر يتسلمان جوائز الأفضل في أكتوبر

دوري المحترفين السعودى .. النصر بقيادة عبد الفتاح آدم يهزم التعاون بثنائية

الدورى السعودى| منافسة قوية على صدارة الدورى والنصر يحسمها مؤقتا

ترشيحاتنا

قهوة توت عنخ أمون تدخل المتحف الكبير موسوعة جينيس بـ 60 متر

هذا ما يحدث لك مع كل دعوة.. لذا أوصى رسول الله بالإكثار من الدعاء

بيان عاجل لحكومة ليبيا المؤقتة بشأن التهديدات التركية

في اللحظات الأخيرة | حكم مباراة الترجي وفيتا كلوب يثير الجدل .. تفاصيل

ماذا قال أحمد السعدني بعد خطبة هنادي منها واحمد خالد صالح.. شاهد

يضم 4 مقابر في الصخر.. قصة جبل الموتى بـ سيوة و صدفة غريبة كشفت عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

من التجمع إلى الهند.. شاب في زي امرأة يلف العالم بـ تهم مختلفة| حقيقة صورته

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة