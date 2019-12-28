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أخبار البلد

الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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أ ش أ
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا تحطم الطائرة الكازاخستانية؛ إثر سقوطها بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان.

وقدم الإمام الأكبر، في بيان يوم الجمعة، العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت السلطات في مدينة "ألماتي" الكازاخية جنوب البلاد قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة صباح يوم الجمعة بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان حيث ارتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 14 شخصا، بينما أصيب 35 آخرين.
وجاء في بيان السلطات: "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، وتوفي 14 شخصا على الفور" ، مضيفا أنه تم نقل خمسة مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى ألماتي المتعدد التخصصات.

وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة، وكانت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، كانت قد أعلنت عن تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين.
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