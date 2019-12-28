ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد

لأنه مسلم واجه «أمير خان» بطل العالم السابق في الملاكمة هجوم قوي وانتقادات شديدة بسبب صورة التقطها مع عائلته أمام شجرة عيد الميلاد خلال استمتاعهم بالفترة الاحتفالية للكريسماس.



فمن وجهة نظر المتصيدون لا ينبغي لـ أمير الاعتراف بعيد الميلاد بما أنه مسلم، وقد كتب منشور اليوم للرد عليهم على صفحته في تويتر وفقًا للدايلي ميل.



كان أمير قد شارك صورته خلال الاحتفال على صفحته الشخصية في إنستجرام مع وزوجته «فريال مخدوم» 28 عامًا وطفليهما، مرتدين بيجامات متطابقة أمام شجرة مزينة بشكل جميل.



وكتب في تعليقه على الصورة: "أعيادا سعيدة من عائلتي إلى عائلاتكم.. استمتعوا بموسم الأعياد"، لكن لم يقابل عدد كبير من الجمهور أمير بالتهنئة كما فعل هو بل تعرض للهجوم الشديد.



كتب أمير على تويتر: "لقد صدمت من كل الكراهية التي تعرضت لها على Instagram لتمنياتي للجميع عيد ميلاد سعيد ونشر صورة مع عائلتي في ملابس عيد الميلاد" وأضاف "أنا فقط أريد أن أقول لهؤلاء الناس: أنا لا أهتم بتاتًا بما تفعلوه".