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مرأة

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح جمهورها صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة.

وظهرت الفنانة منى ممدوح بالفستان الذى تألقت به فى حفل الفنان راغب علامة والتى ظهرت معه على المسرح بوصلة رقص على اغانى راغب علامة وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.

و تألقت الفنانة منى ممدوح بفستان قصير جرئ مكشوف الجوانب والصدر ،باللون الأسود مع القماش الدانتيل البيج.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر.
بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة
بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة
بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة
بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة
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